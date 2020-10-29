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29 октября 2020, 14:51

Фестиваль-конкурс "Мельница моды" стартовал в Минске

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото "Мельница моды" стартовал сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым событием юбилейного сезона "Мельницы моды" стал установочный семинар, который проводится как онлайн, так и в офлайн-формате. В мероприятии участвуют белорусские специалисты из области моды и дизайна, а также международные эксперты из России и Италии. В течение дня обсудят темы, актуальные для современности: что будет важно для будущего потребителя, каковы тенденции сезонов лето-осень-зима последующих годов, экологическая мода, тема разумного потребления, фэшн в условиях пандемии.

Руководитель дизайн-центра ОАО "Камволь", член жюри фестиваля-конкурса Эльвира Жвикова рассказала, что на семинаре будет идти речь об изменениях, которые произошли в фэшн-индустрии. "Сегодня мы будем говорить о перспективах белорусской моды и всего мирового фэшн-сообщества. На прошлых встречах гипотетически вели разговор, что в далеком будущем станут возможными онлайн-показы и трансляции. Однако сейчас это стало нашей реальностью. Любые кризисные ситуации, которые очень болезненны для общества, генерируют взрыв творческого потенциала. Именно в эти периоды реализуются новаторские идеи. Творческим людям, стратегам, маркетологам дается карт-бланш для того, чтобы дать толчок новому продукту, продвижению на рынке и привлечению технологий", - отметила она.

Семинар носит практико-ориентированный характер. Так, профессор европейского учебного заведения Istituto Europeo di Design Джованни Оттанелло даст задание участникам, при его выполнении они смогут получить соответствующий сертификат.

"Такой обмен опытом дает возможность внедрить новые технологии, идеи, - отметил заведующий отделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи Игорь Иванов. - Милан - это мировая столица моды и там есть чему поучиться. Мы очень благодарны, что европейские эксперты делятся информацией, своим материалом с нашими студентами. В различные годы победители и призеры "Мельницы моды" посещали это учебное заведение. Это своеобразный толчок к развитию отечественного образования и индустрии моды в целом.Конечно же, мы соскучились по движению, которое было год назад. Все хотят творить, развиваться, учиться. Думаю, что сегодня положим хорошее начало сезону и с отличным настроением будем создавать новые интересные коллекции".

"Мельница моды" - это творческое состязание, организованное для дизайнеров, моделей, фотографов, стилистов. Конкурсанты соревнуются по нескольким номинациям, в том числе "Школа моды", "Мастер моды", "Фото", "Мастер стиля". Организаторами конкурса выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-

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