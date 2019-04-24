Фестиваль кукольных театров открывается в Витебске

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной фестиваль библиотечных театров книги и кукольных театров "Волшебная рампа" сегодня пройдет в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В фестивале примут участие восемь коллективов из Бешенковичского и Полоцкого районов, Лепеля, Сенно, Орши, Витебска и Толочина - всего более 50 человек. Участники покажут спектакли как по мотивам народных сказок, так и по авторским произведениям Сергея Михалкова, Олеси Емельяновой, Геннадия Авласенко и Раисы Боровиковой. "В актерском составе не только работники библиотек Витебской области, но и дети. Один из коллективов носит звание народного, - сказали в библиотеке. - Цель фестиваля - способствовать расширению читательской аудитории, популяризировать книгу среди людей разных возрастов".

В библиотеке также откроют выставку творческих работ учащихся городского центра дополнительного образования детей и молодежи, преподаватели Витебского колледжа культуры и искусств проведут мастер-классы по гриму и сценической речи. Для посетителей представят коллекцию интерьерной куклы.

По итогам конкурса жюри вручит дипломы и призы, определит обладателя Гран-при и победителей в нескольких номинациях.-0-