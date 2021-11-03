Фестиваль "Лiстапад" пройдет под слоганом "Кино - симфония единства"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" в этом году пройдет под слоганом "Кино - симфония единства". Об этом рассказал сегодня журналистам генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кино - симфония единства" - слоган XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" в этом году, - рассказал Владимир Карачевский. - Мы заявляем о том, что Беларусь - открытая для сотрудничества страна. И культура поможет наладить контакты. Мы надеемся, что кино будет тем мостиком для человеческих душ, который объединит людей со всего мира в едином порыве сохранить землю, даст возможность задуматься над тем, что можем потерять, если будем делать все для разрушения отношений".

Генеральный директор киностудии "Беласрусьфильм" Владимир Карачевский

Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Как отметили организаторы, наибольший интерес у режиссеров и представителей кинокомпаний вызвал конкурс молодежного кино "Кино молодых".

С этого года главным подрядчиком и организатором кинофорума является Национальная киностудия "Беларусьфильм". "В этом году изменился состав команды, сменились география, логотип, приз и слоган фестиваля. За три месяца была проделана колоссальная работа, чтобы кинофорум состоялся. Несмотря на все происки и разговоры, фестивалю быть. Даты, объявленные ранее, подтверждаются. Фестиваль пройдет с 20 по 26 ноября", - отметил гендиректор "Беларусьфильма".-0-

Народный артист Беларуси, председатель кинофестиваля "Лiстапад" Александр Ефремов

Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Павел Скалабан

Фото Оксаны Манчук