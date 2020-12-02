Фестиваль любительских коллективов Брестской области "Театральное Полесье" проходит онлайн

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль любительского театрального искусства "Театральное Полесье" впервые проходит в онлайн-режиме, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий методист Брестского областного общественно-культурного центра Юлия Данилюк.

Новый формат продиктован эпидемиологической обстановкой. Каждый день по вечерам до 11 декабря на Youtube-канале ООКЦ можно знакомиться с лучшими постановками любительских театров из разных уголков региона. В программе заявлено около 30 спектаклей, для которых предусмотрено более десятка номинаций. Из новых - "Лучший музыкальный спектакль".

"Наш фестиваль проводится раз в три года, начиная с середины 90-х. Раньше в нем участвовали только образцовые и народные коллективы. Закрытый формат просмотров позволил охватить большее число участников, в том числе и не имеющие званий коллективы", - отметила Юлия Данилюк.

Жанровый диапазон театрального фэста, как и его география, широк. На суд жюри и зрителей представлены народные сказки и военные драмы, лирические комедии и литературные композиции, эстрадные миниатюры, водевиль и даже фантасмагория. Впервые в истории фестиваля заявлены батлеечные спектакли, которые покажет кукольная студия "Волшебная страна" Ляховичского ГДК.

Работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого вошли режиссеры и актеры Брестского академического театра драмы, Брестского театра кукол, Полесского драматического театра, специалисты ООКЦ и областного центра молодежного творчества. Предусмотрена и обратная связь со зрителями: они могут оставлять свои комментарии после просмотра и отмечать лучшую, на их взгляд, постановку.

Итоги фестиваля будут опубликованы на официальном сайте Брестского ООКЦ. Победители получат дипломы и призы оргкомитета.

Организаторами фестиваля "Театральное Полесье - 2020" выступают управление культуры Брестского облисполкома и областной общественно-культурный центр.-0-