Фестиваль "Маладзечна" подготовил конкурсы исполнителей, выставки и литературные встречи

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" вновь собирает лучших певцов, музыкантов и поэтов, заявила журналистам директор Дворца культуры Молодечно Светлана Сороко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна" очень значим для страны. Он собирает талантливых людей, народных и заслуженных исполнителей, поэтов, композиторов, государственные и национальные творческие коллективы, - сказала Светлана Сороко. - Каждый год мы делаем все возможное, чтобы создать хорошее настроение и зрителям, и участникам фестиваля".

Особенно ярким должно получиться торжественное открытие форума 7 июня на сцене Летнего амфитеатра. "Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили премьерный концерт "Песні вайны", во время которого будут награждены лауреаты Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Завершит первый фестивальный день фейерверк", - отметила директор дворца.

Во второй день оркестр представит концерт академической музыки в Молодечненской школе искусств. Продолжит фестивальную программу гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов VІІІ Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" на сцене Дворца культуры.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых из Борисова. В малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК Белорусский академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви классика белорусской литературы и Павлины Мяделки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов эстрады.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 7-8 июня. Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.

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