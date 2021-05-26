Фестиваль "МОСТ-21" соберет профессионалов и новичков художественной фотографии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 26 мая 2021
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:10 ФПБ запустила онлайн-сервис для сообщений о завышении цен Общество
18:55 Хоккеисты сборной Казахстана выиграли у команды Германии в матче группового раунда ЧМ-2021 Спорт
18:42 "Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону Общество
18:39 Российские хоккеисты обыграли датчан в матче группового раунда ЧМ в Латвии Спорт
18:33 Беларусь и Казахстан обсудили развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах Политика
18:29 Проект техрегламента на никотинсодержащую продукцию пройдет внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС к концу 2022 года Общество
18:29 БСХ делает много различных выставок, чтобы дать молодежи возможность раскрыться - Шарангович Культура
18:21 Волейболисты Гродненской ОСДЮШОР выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей и девушек 2008 года рождения Спорт
18:14 Учреждены геральдические символы Министерства экономики и юбилейная медаль Президент
18:06 Количество общественного транспорта уменьшится летом на столичных дорогах Регионы
18:03 При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек Общество
18:02 "Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня Общество
17:58 Витебское ГПЛХО в этом году построит почти 37 км лесохозяйственных дорог Регионы
17:53 ЕЭК: более 80% предпринимателей поддерживают внедрение маркировки товаров в ЕАЭС Экономика
17:52 Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ Экономика
17:50 Наталья Цилинская продолжит возглавлять Белорусскую федерацию велосипедного спорта Спорт
17:48 Житель Лепельского района заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы отговорить от развода Происшествия
17:48 СК устанавливает обстоятельства смертельного травмирования 18-летнего парня в Минске Происшествия
17:45 Путевки в трудовое лето - 2021 вручили бойцам студотрядов Гомельской области Регионы
17:45 В Мядельском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась - пострадал 16-летний пассажир Происшествия
17:45 Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 28 мая Политика
17:34 Фестиваль "МОСТ-21" соберет профессионалов и новичков художественной фотографии Культура
17:28 Каллиграфия, типографика, шрифтовые логотипы - выставку "ЛітАрт" презентуют в Минске 27 мая Афиша
17:19 Новый комплекс с подземной стоянкой появится на ул.Красной в Минске Регионы
17:18 ГПК: отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой Общество
17:14 В ВС завершена проверка боевой готовности ракетных войск Общество
16:56 В России стартовала вакцинация животных против COVID-19 В мире
16:53 МИД РФ: расследование ситуации с самолетом Ryanair подменено политическими заявлениями Запада Общество
16:51 Определены победители международного молодежного конкурса Startup Heart Общество
16:41 БГУ сохранил позиции в топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга по физике Общество
Все новости
Все новости
Культура
26 мая 2021, 17:34

Фестиваль "МОСТ-21" соберет профессионалов и новичков художественной фотографии

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль художественной фотографии "МОСТ-21" откроется 27 мая во Дворце искусства, сообщила сегодня журналистам художник, фотограф, член секции графического дизайна Белорусского союза художников, куратор фестиваля фотографии Анна Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый проект, связанный с художественной фотографией, который организуется Белорусским союзом художников. "Когда-то я пришла в союз с желанием сделать выставку, но как-то все закрутилось, и в итоге мы сегодня имеем фестиваль. В самом названии заключается концепция проекта - сближение художественной фотографии с традиционными видами искусства и формирование нового видения по отношению к художественной фотографии как виду изобразительного искусства. Основная задача фестиваля - содействие продвижению, развитию художественной фотографии, также мы хотим показать, как с помощью художественных средств автор может выражать свое видение, отражать идеи", - отметила Анна Мельникова.

"В основной экспозиции будут представлены работы мэтров, среди которых Игорь Савченко, Сергей Кожемякин, Юрий Тореев, Владимир Парфенок. Кроме того, мы провели конкурс для молодых авторов, которые попали на выставку "Молодая фотография". Было достаточно много заявок, что говорит об интересе к данному виду искусства. Этот фестиваль является возможностью сформировать творческую среду для начинающих фотографов, чтобы они дальше смогли развиваться", - добавила куратор.

Во время фестиваля планируется провести еще несколько выставок. "В арт-гостиной "Высокае мѣста" откроется выставка "Альт-процессы", которая покажет альтернативные способы фотопечати. Этот термин используется для тех процессов, которые не связаны с традиционными. Есть аналоговая, цифровая, струйная печать, а также некоторые исторические процессы, которые сегодня возобновляются, возрождаются. Все эти техники - ручная печать, за ней стоит кропотливый труд авторов. Задумана эта выставка как художественно-образовательная, потому что все техники будут подробно представлены, расписаны. Планируется также провести экскурсии, когда сами авторы смогут рассказать о техниках, в которых они работают", - рассказала Анна Мельникова.

Пройдут персональные выставки Владимира Сутягина в художественной галерее произведений Леонида Щемелева и Анны Мельниковой в галерее DK.

"Художественная фотография в современном белорусском арт-пространстве уже давно занимает активные позиции, и внимание к ней как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны широкой публики продолжает нарастать. Идя в ногу с прогрессом и чувствуя "сейсмические изменения" в языке искусства, фотоарт выступает едва ли не наиболее актуальным сегодня медиа. Феномен белорусской школы состоит и в том, что, несмотря на отсутствие полноценной институционализации, ее мастера окончательно закрепили за фотографией статус "большого искусства", причем далеко за пределами своей страны", - уверена куратор выставки, искусствовед Катерина Изофатова.

По ее словам, фестиваль в своей идее не был ограничен ни тематическими, ни хронологическими рамками, художники могли выбрать любое техническое исполнение. "Как результат, экспозиция представляет светопись и в ее историческом развитии, и во всем многообразии жанров, видов, техник, стилистических направлений и экспериментов. Здесь и тщательно выстроенный кадр, и моментальный снимок, крупномасштабные изображения и средний формат, портретная съемка и пейзажи, использование цифровых технологий и любовь к старым, аналоговым способам съемки, цифровая или ручная печать с применением сложных техник, а также "опыт занимательной химии" - фотографии, выполненные в различных техниках: фотограмма, гуммиарабиковая фотопечать и цианотипия, амбротипия, лит-печать", - рассказала искусствовед.

Организаторы обратили внимание на то, что, несмотря на незаданность темы, творчество многих представленных авторов объединяет путешествие во времени и пространстве. "Интерпретируя реальность, одни буквально останавливают время, переносятся в прошлое, чтобы острее осознавать настоящее, инициируя переживание экзистенциального опыта. Другие искушают зрителей мечтой о путешествии в другие города, предлагая рассматривать их не с парадного фасада, а под неожиданным углом, находя в интимных проявлениях и незначительных деталях их скрытые лики. Часть авторов предлагает прикоснуться к декадансно красивой, будто бы мистифицированной реальности, магия и загадочность которой во многом объясняются специфической алхимической авторской техникой", - подчеркнула Катерина Изофатова.

"Формат фестиваля остается неизменным из года в год, позволяя показать ярких, самобытных, абсолютно непохожих друг на друга авторов, все многообразие техник, жанров и стилистических направлений в современном фотоискусстве. Ведь невозможно представить окружающий мир без фотографии, помогающей нам лучше понять свое время, свои устремления, запечатлеть нечто выразительное, чтобы оно не исчезло навсегда", - заключила искусствовед.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
фестиваль фотография
Новости рубрики Культура
Фото из архива БСХ делает много различных выставок, чтобы дать молодежи возможность раскрыться - Шарангович
Фото из архива Культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее" пройдет 29 мая в Минске
Кадр из мультфильма "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой Белорусский мультфильм "Лучшее место на свете" одержал победу на фестивале Animatricks
Фото из архива Белорусский свадебный костюм и наряд кинодивы Голливуда покажут на выставке в Гомеле
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Орше с 3 по 5 июня
Фото из архива Коллектив Могилевского областного театра кукол стал заслуженным
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины-Вильнюс и раскрыл новые подробности
Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу
Топ-новости
Лукашенко о повестке переговоров с Путиным в Сочи: это в основном экономика
Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!
Лукашенко о реакции на инцидент с госфлагом в Риге: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма
Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью - посол Китая
Кремль: на Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча
"Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону
При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек
"Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня
Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ
ГПК: отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой
Тертель: несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме
В ВС завершена проверка боевой готовности ракетных войск
Белорусы Эстонии осуждают инцидент в Риге и призывают сплотиться для противостояния нападкам Запада
Минэнерго прокомментировало запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину
Определены победители международного молодежного конкурса Startup Heart
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.