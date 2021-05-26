Фестиваль "МОСТ-21" соберет профессионалов и новичков художественной фотографии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль художественной фотографии "МОСТ-21" откроется 27 мая во Дворце искусства, сообщила сегодня журналистам художник, фотограф, член секции графического дизайна Белорусского союза художников, куратор фестиваля фотографии Анна Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый проект, связанный с художественной фотографией, который организуется Белорусским союзом художников. "Когда-то я пришла в союз с желанием сделать выставку, но как-то все закрутилось, и в итоге мы сегодня имеем фестиваль. В самом названии заключается концепция проекта - сближение художественной фотографии с традиционными видами искусства и формирование нового видения по отношению к художественной фотографии как виду изобразительного искусства. Основная задача фестиваля - содействие продвижению, развитию художественной фотографии, также мы хотим показать, как с помощью художественных средств автор может выражать свое видение, отражать идеи", - отметила Анна Мельникова.

"В основной экспозиции будут представлены работы мэтров, среди которых Игорь Савченко, Сергей Кожемякин, Юрий Тореев, Владимир Парфенок. Кроме того, мы провели конкурс для молодых авторов, которые попали на выставку "Молодая фотография". Было достаточно много заявок, что говорит об интересе к данному виду искусства. Этот фестиваль является возможностью сформировать творческую среду для начинающих фотографов, чтобы они дальше смогли развиваться", - добавила куратор.

Во время фестиваля планируется провести еще несколько выставок. "В арт-гостиной "Высокае мѣста" откроется выставка "Альт-процессы", которая покажет альтернативные способы фотопечати. Этот термин используется для тех процессов, которые не связаны с традиционными. Есть аналоговая, цифровая, струйная печать, а также некоторые исторические процессы, которые сегодня возобновляются, возрождаются. Все эти техники - ручная печать, за ней стоит кропотливый труд авторов. Задумана эта выставка как художественно-образовательная, потому что все техники будут подробно представлены, расписаны. Планируется также провести экскурсии, когда сами авторы смогут рассказать о техниках, в которых они работают", - рассказала Анна Мельникова.

Пройдут персональные выставки Владимира Сутягина в художественной галерее произведений Леонида Щемелева и Анны Мельниковой в галерее DK.

"Художественная фотография в современном белорусском арт-пространстве уже давно занимает активные позиции, и внимание к ней как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны широкой публики продолжает нарастать. Идя в ногу с прогрессом и чувствуя "сейсмические изменения" в языке искусства, фотоарт выступает едва ли не наиболее актуальным сегодня медиа. Феномен белорусской школы состоит и в том, что, несмотря на отсутствие полноценной институционализации, ее мастера окончательно закрепили за фотографией статус "большого искусства", причем далеко за пределами своей страны", - уверена куратор выставки, искусствовед Катерина Изофатова.

По ее словам, фестиваль в своей идее не был ограничен ни тематическими, ни хронологическими рамками, художники могли выбрать любое техническое исполнение. "Как результат, экспозиция представляет светопись и в ее историческом развитии, и во всем многообразии жанров, видов, техник, стилистических направлений и экспериментов. Здесь и тщательно выстроенный кадр, и моментальный снимок, крупномасштабные изображения и средний формат, портретная съемка и пейзажи, использование цифровых технологий и любовь к старым, аналоговым способам съемки, цифровая или ручная печать с применением сложных техник, а также "опыт занимательной химии" - фотографии, выполненные в различных техниках: фотограмма, гуммиарабиковая фотопечать и цианотипия, амбротипия, лит-печать", - рассказала искусствовед.

Организаторы обратили внимание на то, что, несмотря на незаданность темы, творчество многих представленных авторов объединяет путешествие во времени и пространстве. "Интерпретируя реальность, одни буквально останавливают время, переносятся в прошлое, чтобы острее осознавать настоящее, инициируя переживание экзистенциального опыта. Другие искушают зрителей мечтой о путешествии в другие города, предлагая рассматривать их не с парадного фасада, а под неожиданным углом, находя в интимных проявлениях и незначительных деталях их скрытые лики. Часть авторов предлагает прикоснуться к декадансно красивой, будто бы мистифицированной реальности, магия и загадочность которой во многом объясняются специфической алхимической авторской техникой", - подчеркнула Катерина Изофатова.

"Формат фестиваля остается неизменным из года в год, позволяя показать ярких, самобытных, абсолютно непохожих друг на друга авторов, все многообразие техник, жанров и стилистических направлений в современном фотоискусстве. Ведь невозможно представить окружающий мир без фотографии, помогающей нам лучше понять свое время, свои устремления, запечатлеть нечто выразительное, чтобы оно не исчезло навсегда", - заключила искусствовед.-0-