Фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открывается в Поставах

8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открывается сегодня в Поставах программой "З юбілеем, родны горад!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

В нынешнем году форум, отмечающий свое 30-летие, собрал творческие коллективы и индивидуальных исполнителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии. Все мероприятия фестиваля проходят под знаками празднования 610-летия Постав и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня - основной день фестивальных событий. Участников и гостей ожидают конкурс коллективов и индивидуальных исполнителей на народных инструментах, ярмарка народных ремесел, смотр-конкурс сельских подворий "Пастаўшчына гасцінная", выставка в краеведческом музее "Славутасці Пастаўшчыны", театрализованное представление "Музыка беларускіх палацаў і сядзіб". Яркими моментами этого дня также станут "Пастаўскі баль", огненное шоу и фейерверк.

Продолжат работу открывшиеся накануне выставка к юбилею фестиваля и научно-практическая конференция "Пастаўшчына ў вымярэнні часу". Завершат программу 9 июня театрализованное шествие и гала-концерт участников фестиваля.

Мероприятия проходят на десяти концертных и выставочных площадках города, а также в крупных агрогородках.

Организаторы - Министерство культуры, Витебский облисполком, Поставский райисполком.-0-