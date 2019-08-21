Фестиваль народных промыслов и ремесел проведут в Краснополье

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Второй региональный фестиваль народных промыслов и ремесел "Ремесленная мастерская" пройдет 24 августа в Краснополье, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.
Жителей и гостей районного центра ждет большая ярмарка, которая развернется в городском сквере. Выставочная экспозиция будет разбита на несколько тематических площадок по направлениям: гончарство, лозоплетение, соломка, художественная роспись, плетение из бумажной лозы, батик, кожа и др.
Для участия в фестивале приглашены умельцы и народные мастера из Краснополья, Костюковичей, Климовичей, Черикова, Дрибина, Славгорода и Быхова. Они представят народные художественные ремесла и современные виды декоративно-прикладного творчества, проведут мастер-классы. Свои изделия продемонстрируют и жители Краснопольщины, которые занимаются творчеством в рамках самозанятости.
В программе также концерт и практическая конференция для мастеров народных художественных ремесел. Финалом творческого форума станет круглый стол "Творческое взаимодействие ремесленников с целью расширения возможностей для самозанятости населения сельских районов Могилевской области".
Учредителем фестиваля выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Краснопольского района, организаторами - Централизованная клубная система Краснопольского района и районный Дом ремесел.-0-
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