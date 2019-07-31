Фестиваль национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича пройдет в Бобруйске 1-6 ноября

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Республиканский фестиваль национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича пройдет в Бобруйске с 1 по 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

На первый, отборочный, этап профессиональными коллективами было подано 27 заявок. Из них экспертная комиссия отобрала 14 спектаклей: "Альпийская баллада" Камерного драматического театра Вологды (Россия), "Летели качели" Гомельского городского молодежного театра, "Лондон" Пермского театра юного зрителя, "Сымон-музыка" Национального академического драматического театра им. Я.Коласа, "Паляванне на зубра" Гродненского областного театра кукол, "Любовь людей" Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", "Тата, ты меня любил?" Киевского академического театра "Золотые ворота", Независимый театральный проект "ГэтаМы", "Сиртаки" Могилевского областного театра драмы и комедии им В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск), "Ураджай" Национального академического театра имени Я.Купалы, "Гэта ўсё яна" и "Сірожа" Республиканского театра белорусской драматургии, "Опиум" Центра визуальных и исполнительских искусств "Арт-Корпорейшн" и "Музыка улиц" Национального центра современных искусств.

Постановки будет оценивать профессиональное жюри, которое определит победителей в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая пьеса современного белорусского автора", "Лучшая режиссура", "Лучшая сценография". Конкурсная программа также включает обсуждение спектаклей критиками, организацию конференций, встреч с творческими коллективами. Оргкомитет формирует и внеконкурсную программу форума.

Фестиваль проводится для развития и популяризации театрального искусства, показа достижений в области сценического искусства, повышения профессионального мастерства участников, выявления и поддержки талантливой молодежи. Организаторами выступают Могилевский областной исполнительный комитет, Бобруйский городской исполнительный комитет, Министерство культуры.-0-