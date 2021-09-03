Фестиваль огненных искусств Burnt Out впервые пройдет в Витебске

3 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Первый фестиваль огненных искусств Burnt Out пройдет в Витебске 4 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА одна из организаторов Дарья Андронова.

Зажигательное шоу покажут коллективы из Витебска, Минска, Речицы, Могилева, витебчане и минчане представят сольные номера. Всего более 50 человек докажут гостям праздника, что файер-шоу - это не столько коммерческие выступления, где неискушенного зрителя стараются поразить зрелищем драконоподобные выдыхатели огня, сколько многогранное и завораживающее искусство.

Одним из хедлайнеров Burnt Out станет детский коллектив Cool Kids, которым руководит Дарья Андронова. Мальчики и девочки владеют навыками работы как с огнем, так и со светом. "Крутить свет" означает делать те же трюки, что и с обычными атрибутами файерщиков, только вместо горящих огней на кончиках цепей - светящиеся палочки. В коллективе всего 26 человек, а на фесте выступят 18 юных заклинателей огня. "С таким светом можно устраивать шоу в помещениях. Этот фестиваль для наc - способ показать, что флоу-арт, который мы развиваем, выходит за рамки общепринятого представления. Это симбиоз хореографии, акробатики и театрального искусства", - отметила организатор.

Она также добавила, что на дебютный фестиваль пригласили самые яркие и многочисленные коллективы Беларуси. Помимо феста уличного искусства "На семи ветрах", проходящего во время "Славянского базара", мастера с огоньком, по сути, нигде не собираются. А в Витебске как раз самое большое сообщество поклонников пламенных выступлений. Дарья Андронова выразила надежду, что подобное мероприятие придется по душе как участникам, так и жителям областного центра и в будущем станет традиционным.

Кроме выступления юных и взрослых файерщиков, на празднике огня проведут и мастер-класс для желающих. На праздник укротителей огня, который пройдет в парке Победителей, на площадке рядом с фонтаном, может попасть любой желающий: вход бесплатный. Само действо начнется в 21.00 - с наступлением темноты, которая лишь подчеркнет оригинальность каждого номера.-0-