Фестиваль "Палитра творчества" пройдет 27-29 ноября в Могилеве

26 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Студенческий фестиваль "Палитра творчества", который посвящен 20-летию Союзного государства Беларуси и России, пройдет 27-29 ноября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая сектором педагогического сопровождения и развития творческих инициатив Белорусско-Российского университета Лидия Демидова.

"На творческий конкурс приедут студенты из трех Брянских государственных вузов: инженерно-технологического, технического и университета имени академика И.Г. Петровского. Также участниками фестиваля будут студенты из Полоцкого государственного университета, Гомельского университета имени Франциска Скорины, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, студенты вузов и учащиеся ссузов Могилева. Ждем около 70 человек. Заочно примут участие в церемонии открытия студенты из Новосибирска, с которыми планируем устроить телемост", - рассказала Лидия Демидова.

Мероприятие будет проходить в форме конкурсных программ по нескольким направлениям: хореография, театральная деятельность, вокал, хоровое дирижирование, фотодело. "Главная особенность фестиваля в том, что в нем могут принимать участие только те студенты, которые не получают творческую специальность. У нас в творческих конкурсах сражаются физики, а не лирики. Основная масса участников - будущие экономисты, программисты, бухгалтеры и другие, совсем не творческих, на первый взгляд, профессий, - отметила заведующая сектором. - Кроме этого, мы сохраняем возможность участия в конкурсе без организационного сбора".

Фестиваль "Палитра творчества" проводится в Белорусско-Российском университете с 2011 года.-0-