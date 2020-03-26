Фестиваль "Пасхальная Радость" пройдет в Минске 1-12 апреля

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православный фестиваль "Пасхальная Радость" пройдет с 1 по 12 апреля во Дворце культуры Минского тракторного завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Сестричества в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы города Минска Анатолий Самосейко.

Фестиваль по традиции включает культурную программу, мероприятия для детей и выставку-ярмарку. Его лейтмотивом станет 75-летие Победы в ВОВ. "Нам надо хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге и победе советского народа, - отметил Анатолий Самосейко. - Для посетителей будут работать тематические фотовыставки, можно будет увидеть документальные и художественные фильмы о войне. Особым настроением и атмосферой наполнят мероприятие уроки военной подготовки, военная кухня".

Сотрудники музея истории ВОВ приедут на фестиваль с "Музеем в чемодане" и проведут серию тематических встреч с учащимися минских школ. В литературной гостиной выступят современные белорусские поэты и музыканты - друзья газеты "Воскресение", пройдут традиционные встречи со священниками. В частности, беседа с духовником Свято-Елисаветинского монастыря отцом Андреем Лемешонком состоится 7 апреля. А 5 апреля можно будет послушать Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря.

Не менее насыщенная программа, которая будет включать творческий, военно-патриотический, театральный блоки, подготовлена для самых маленьких посетителей и их родителей. На мастер-классах малыши смогут сделать пасхальную открытку и сувениры. Дети постарше попробуют себя в точечной росписи декоративного яйца и создании тканевого витража из лоскутов, а также разучат пасхальные песни. Кроме того, будет организован квест "Школа разведки" и интерактивная экскурсия "Тарасово-Ратомское подполье".

"Ребятам предложат принять участие и в городской патриотической акции "Солдатский треугольник": написать слова благодарности тем, кто защищал нашу Родину и кто отдал свою жизнь за мирное небо. Конверты-треугольники с самыми важными словами прикрепят к арт-объекту в виде большого пасхального яйца и 9 мая установят его в центре Минска рядом с кафедральным собором, чтобы каждый из нас мог прочитать эти письма, вспомнить и помолиться о своих предках, которые прошли через ужасы войны", - рассказал Анатолий Самосейко.

Около 40 приходов и монастырей из Беларуси и стран зарубежья станут участниками православной выставки. Здесь можно будет найти духовную литературу, иконы, предметы церковного обихода, для дома, керамику и сувениры, развивающие игрушки для детей, приобрести монастырский мед, выпечку, продукты для здоровья и много разных подарков к главному празднику года - Пасхе. У посетителей будет возможность приложиться к святыням, подать записки о здравии и упокоении в храмы и монастыри разных стран, пообщаться со священниками на духовные темы.

Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Его неизменный организатор - Свято-Елисаветинский монастырь. Партнером нынешнего фестиваля выступает Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-