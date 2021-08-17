Фестиваль песни "Наша Родина - Беларусь" прошел в эстонской Нарве

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль белорусской песни "Наша Родина - Беларусь" прошел в эстонском городе Нарва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Эстонии.
Организатор фестиваля - Нарвское белорусское общество "Сябры".
На музыкальной встрече выступили ансамбли белорусской песни Нарвского белорусского общества "Сябры", белорусского общества "Лёс" (город Таллин), белорусско-эстонского общества "БЭЗ" (город Йыхви), а также российский танцевальный коллектив "Горлица".
На мероприятии присутствовали белорусские дипломаты, руководство и депутаты городского собрания, представители национальных культурных сообществ Нарвы. Фестиваль белорусской песни направлен на популяризацию культуры Беларуси, ее богатого наследия и укрепление белорусско-эстонских связей в сфере культуры.
Консульским сотрудником посольства проведен прием белорусских граждан, проживающих в городах Нарва и Йыхви.-0-
Организатор фестиваля - Нарвское белорусское общество "Сябры".
На музыкальной встрече выступили ансамбли белорусской песни Нарвского белорусского общества "Сябры", белорусского общества "Лёс" (город Таллин), белорусско-эстонского общества "БЭЗ" (город Йыхви), а также российский танцевальный коллектив "Горлица".
На мероприятии присутствовали белорусские дипломаты, руководство и депутаты городского собрания, представители национальных культурных сообществ Нарвы. Фестиваль белорусской песни направлен на популяризацию культуры Беларуси, ее богатого наследия и укрепление белорусско-эстонских связей в сфере культуры.
Консульским сотрудником посольства проведен прием белорусских граждан, проживающих в городах Нарва и Йыхви.-0-