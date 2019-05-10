10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пятый региональный фестиваль поэзии и авторской песни "Пісьмянкоў луг" пройдет 18 мая в Костюковичском районе, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Фестиваль соберет гостей из разных уголков Могилевской области и других регионов Беларуси. Организаторы традиционно задействуют несколько площадок для проведения мероприятий. Здесь подведут итоги и наградят победителей конкурсов авторской песни, поэзии, декоративно-прикладного творчества и выставочных экспозиций "Літаратурнае падарожжа па старонках пісьменства роднага краю".

Праздничная концертная программа "Песні роднай зямлі" с участием творческих коллективов Могилевской области откроет фестиваль. На площадке перед амфитеатром развернется выставка-конкурс детских и семейных рисунков, работ декоративно-прикладного творчества, художественных фотографий "Вобразы малой радзімы" учащихся местной детской школы изобразительных искусств, будет работать музейная экспозиция "Литературное наследие Костюковщины".

В городском сквере пройдет блицконкурс художественного чтения среди жителей и гостей города Костюковичи, развернется площадка "У далонях маёй Беларусі", где выступят любительские театральные коллективы - участники и победители областного смотра-конкурса.

На центральной площади райцентра будут работать детские аттракционы и торговые ряды. В районном центре культуры состоится конкурс авторской песни, а в детской школе искусств пройдут поэтические чтения "У родным слове цэлы свет".

Участники и гости фестиваля возложат цветы к памятному знаку на территории историко-культурного объекта "Письменков луг" в деревне Белынковичи. Позже здесь прозвучит литературно-музыкальная композиция "Будзем, людзі, шчаслівыя ўсе", будет организована тематическая концертная площадка "На Пісьмянковым лузе" с участием творческих коллективов клубных учреждений Костюковичского района.

Впервые фестиваль "Пісьмянкоў луг" прошел в 2011 году на берегу реки Беседь в живописном месте прямо напротив дома, где жил Алесь Письменков. Мероприятие проводится один раз в 2 года.-0-