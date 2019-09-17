Фестиваль "Покровская радость" пройдет в Минске с 5 по 13 октября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный фестиваль "Покровская радость" пройдет во Дворце искусства в Минске с 5 по 13 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

Фестиваль "Радость" полюбился многим минчанам. В этом году он посвящен Покрову Пресвятой Богородицы и Дню матери. Неотъемлемой частью фестиваля является православная выставка. В этот раз продукцию своих монастырей и приходов привезут более 90 участников из 11 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Греции, Палестины и Сирии.

Программа "Покровской радости" получилась насыщенной и разнообразной. В частности, пройдет проект "Дочки-матери". Его участниками станут мамы, каждая из которых достигла успехов в своем деле. "На открытом сестрическом собрании, которое проведет духовник Свято-Елисаветинской обители протоиерей Андрей Лемешонок, у всех будет возможность задать волнующие вопросы. В проекте "Семь Я" посетители фестиваля познакомятся с многодетными творческими семьями протоиерея Сергия Храпицкого и музыканта Александра Миненкова. Поговорим с ними о православной семье, воспитании детей, трудностях и компромиссах, причем будем слушать не только полезные советы, но и прекрасное пение семейных ансамблей", - рассказала Ольга Комиссарова.

Будет организован "Уголок заботы о маме", где пройдут консультации с педиатром, ревматологом, маммологом и массажистом. Можно будет узнать все о беременности, грудном вскармливании и сне новорожденных. На встрече-практикуме "Тихие песни: поем колыбельные" у всех будет возможность научиться петь старинные и современные колыбельные. Особое внимание будет уделено таким темам, как спокойные игры и книги перед сном.

Много различных мероприятий запланировано в детской гостиной. "Ребята научатся создавать подвески и необычные закладки с помощью настоящих цветов, сотрудник Ботанического сада поможет им посадить свой первый цветок в горшочек. У наших маленьких посетителей будет возможность пообщаться с домашними животными в контактном зоопарке, поучаствовать в подвижных играх на большой спортивной площадке с турниками и тренажерами. А еще запланирован показ детской коллекции одежды", - отметила Ольга Комиссарова.

По традиции во время фестиваля "Радость" проходят творческие и благотворительные акции. Идею для первой из них подсказал День матери. У всех желающих будет возможность написать на открытках самые теплые слова своим мамам и отправить эти послания необычным способом. А во время благотворительной акции "Радость для ближнего" каждый сможет принять участие в сборе средств на создание детской площадки рядом со Свято-Елисаветинским монастырем.-0-