Фестиваль "Праздник саксофона" соберет более 400 юных музыкантов в Молодечно

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Республиканский открытый фестиваль-конкурс "Праздник саксофона" пройдет в Молодечно 21 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Мероприятие всегда собирает большое количество участников, однако в этот раз их число - рекордное для фестиваля. Мастерство игры на саксофоне на сцене продемонстрируют более 400 юных музыкантов из всех областей Беларуси. Кроме того, дистанционно в конкурсе поучаствуют исполнители из России, Литвы, Латвии и Молдовы", - рассказали в пресс-службе.

В конкурсе примут участие как сольные исполнители, так и ансамбли и оркестры.

Оценивать исполнительское мастерство юных музыкантов будет жюри. Его председателем выступит заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, член Белорусского союза музыкальных деятелей, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов БГАМ Владимир Скороходов.

По итогам конкурса лучшим участникам присваиваются звания лауреатов, а для абсолютного победителя учреждается Гран-при.-0-