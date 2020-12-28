28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Рождественская радость" проходит в онлайн-формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

На этот раз фестиваль пройдет на протяжении семи дней - с 28 по 30 декабря и со 2 по 5 января. "Мы встречаемся в формате онлайн, чтобы вместе творить, придумывать, делиться добром, слушать, узнавать и готовиться к чудесному празднику Христова Рождества, - рассказала Ольга Комиссарова. - Мы в Свято-Елисаветинском монастыре продумали, как сделать так, чтобы дни в преддверии Рождества стали особенными. По традиции подготовили мероприятия для всей семьи, чтобы было интересно на нашем онлайн-фестивале и малышам, и взрослым".

Посетителей онлайн-фестиваля ждут встречи с интересными гостями, которые будут читать святочные рассказы, свои произведения и евангельские тексты. "Детей ждут теневой и кукольный спектакли, а еще мультфильм из песка. Они узнают, как самим можно сделать рождественский театр из картонной коробки. Мы поделимся идеями рождественских украшений и, конечно же, сделаем домашний вертеп", - отметила специалист по работе со СМИ.

Все мероприятия будут транслироваться на Youtube-канале Свято-Елисаветинского монастыря, а подробную информацию о них можно узнать на странице онлайн-фестиваля. "Обязательно проведите несколько дней с нами. Они будут долго согревать вас. Когда наши дети станут взрослыми, а мы, взрослые, постареем, с нами останутся сделанный своими руками вертеп, выученное рождественское песнопение, вспомнится сюжет святочного рассказа. А сейчас, когда мы станем понимать богослужебные тексты и песнопения и знать символику каждой детали рождественской иконы, сам праздник Рождества нам откроется иначе", - уверена Ольга Комиссарова.

В частности, сегодня посетители смогли увидеть показ притчи "Бог и гуси" теневого театра, а также послушать рассказ Николая Лескова "Неразменный рубль" в прочтении заслуженной артистки Беларуси Ирины Нарбековой. 29 декабря художник Надежда Яковлева проведет мастер-класс по изготовлению домашней батлейки, а иерей Сергий Нежборт, клирик Свято-Елисаветинского монастыря и иконописец расскажет об иконах праздника Рождества Христова. 30 декабря можно увидеть батлеечный спектакль "Сказание об Адаме и Еве" от образцового кукольного театра "Солнышко" минского Дворца культуры и спорта железнодорожников.

На 2 января запланирован спектакль "Рождество Деда Мороза" в постановке батлеечного театра Свято-Елисаветинского монастыря. Кроме того, флорист Наталья Клопоток проведет мастер-класс по изготовлению домашнего рождественского декора "Чудесное окошко". 3 января посетителям фестиваля будет представлена история о Рождестве в технике пескографии в исполнении художника по песку Анны Каштальян.

4 января художник по текстилю Елена Колясникова проведет мастер-класс "Зимние рельефы серебра. Рисуем на фольге". Ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова расскажет о теме Рождества Христова в классической музыке. Бакалавр богословия и старший преподаватель Минского духовного училища Андрей Ахметшин разъяснит рождественские богослужебные тексты.

5 января в день закрытия фестиваля состоится мастер-класс по изготовлению домашнего вертепа, а иерей Сергий Фалей, клирик Свято-Елисаветинского монастыря, объяснит главы из Евангелия, которые читаются в дни праздника Рождества.-0-