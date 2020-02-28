Фестиваль "Саламяны павук" проведут в Быховском районе

28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль декоративно-прикладного искусства "Саламяны павук" пройдет в Центре культуры, народного творчества и ремесел Быхова 28 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор районной Детской школы художественных ремесел и искусств, народный мастер Беларуси Ирина Кухтина.

В мероприятии примут участие мастера декоративно-прикладного искусства, кружки, студии, любительские объединения, клубные учреждения и учебные заведения. Программа включила выставку-конкурс соломенных пауков "У кожную хату сваё сонейка", мастер-классы по соломоплетению, онлайн-конкурс "Паучок", конкурс игровых программ "Хоровод народных развлечений", основу которого составит презентация традиционных народных игр и развлечений на Масленицу.

На выставке-конкурсе соломенных пауков будет представлено около 30 подвесных конструкций, изготовленных учащимися и педагогами районных учреждений образования, а также работниками культуры. К слову, самому маленькому участнику 9 лет. Работы будут оцениваться в трех номинациях: "Пирамидальный паук", "Ромбовидный паук" и "Авангардный паук". Победителей определят в двух категориях - детской и взрослой. По итогам конкурса лучшие работы будут переданы в фонд Быховского историко-краеведческого музея.

"На протяжении многих десятилетий соломенные пауки были традиционным и неотъемлемым украшением крестьянского жилища, - пояснила Ирина Кухтина. - Декоративно-пространственная конструкция, которая подвешивалась под потолком, имела символическое значение: считалась оберегом, охраняющим дом, и отвечала за здоровье и благополучие семьи. В настоящее время соломенный паук стал объектом материального историко-культурного наследия региона, а традиции его изготовления в Быховском районе внесены в Государственный список объектов историко-культурной ценности Республики Беларусь".

"Соломенный паук со временем стал сувенирным брендом Быхова: изделие присутствует на всех крупных мероприятиях, конкурсах, выставках и ярмарках, - отмечает Ирина Кухтина. - Интерес к этому виду народного творчества возрастает год от года. Современный этап развития этого мастерства обогатил традиционные формы соломенных подвесок новыми конструкциями и декоративными находками. В создании пауков сегодня ценятся различные художественные вариации: ажурность и легкость, простота и декоративность формы, а также удачное сочетание в соломенных конструкциях отдельных частей-модулей".

Фестиваль "Саламяны павук" организуется один раз в два года и проводится в последние дни масленичной недели. Первый фестиваль состоялся в 2018 году. Мероприятие направлено на возрождение и популяризацию в районе традиционных технологий изготовления соломенных пауков, приобщение широкого круга людей к искусству соломоплетения, совершенствование профессионализма мастеров и умельцев декоративно-прикладного творчества.

Кстати, в Быховском районе собрана самая большая в Могилевской области коллекция пауков-оберегов, которая постоянно пополняется новыми экспонатами. Только в Детской школе художественных ремесел и искусств Быхова насчитывается более 150 образцов этого декоративно-прикладного творчества. Их размер варьируется от 25 до 130 сантиметров в высоту. Соломенные изделия имеют различную форму и обрядовое предназначение.-0-