Фестиваль "Сымон-музыка" соберет более 300 исполнителей в Столбцах

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII открытый областной фестиваль-конкурс "Сымон-музыка" пройдет в Столбцах 22 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Столбцовщина вошла в историю как "родны кут" Якуба Коласа, поэтому неслучайно первостепенной задачей учреждений культуры района стало возрождение духовной жизни народа и всей его национальной культуры. Этих целей достигают в том числе благодаря фестивалю "Сымон-музыка", который стал одной из форм продвижения народной инструментальной музыки. Его проводят один раз в два года, и совсем скоро он вновь соберет участников - более 300 конкурсантов и около 30 творческих коллективов Минской и Брестской области", - рассказали в пресс-службе.

В фестивале примут участие юные музыканты самых разных возрастов, которые обучаются в детских художественных школах и школах искусств, учреждениях образования с музыкальным уклоном, а также инструментальные коллективы и ансамбли народного направления. Конкурсанты исполнят произведения белорусских авторов, а также продемонстрируют авторскую обработку народных песен и танцев игрой на скрипке, цимбалах, гармошке, аккордеоне, баяне, балалайке, дудке и других музыкальных инструментах.

Основными критериями оценки при выборе лучших участников станут исполнительское мастерство, художественный уровень репертуара, сценическая культура, сохранение региональных традиций в музыкальных произведениях, костюмы. Победители будут награждены дипломами лауреатов и призами.

Первый конкурс "Сымон-музыка" прошел в 1989 году по инициативе отдела культуры Столбцовского райисполкома. Тогда в мемориальную усадьбу музея Якуба Коласа в Смольне приехали более 160 воспитанников из 17 музыкальных школ Минской области, а второй фестиваль прошел уже в 1990 году и собрал более 600 одаренных детей не только из Минщины, но и из других регионов страны.-0-