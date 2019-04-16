Фестиваль уличного искусства Vulica Brasil пройдет в Минске с 26 июля по 11 августа

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, во время которого бразильские и белорусские художники расписывают стены зданий в Минске, пройдет в формате биеннале с 26 июля по 11 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году фестиваль продолжит превращать столичные улицы в художественные галереи: создавать муралы, скульптуры, граффити, творческие интервенции и даже микро-стрит-арт. "В 2019 году мы расширим географические горизонты. Кроме молодых и маститых художников из Бразилии и Беларуси, среди которых бразильский архитектор Лоуренсо Жименес, впервые пригласим участников из других стран", - отметила одна из основательниц феста Мила Котка.

Каждый этап фестиваля будет переосмыслен через идеи экологии и устойчивого развития, причем не только в теории. "Например, из рекламных баннеров прошлых фестивалей мы выпускаем сумки, кошельки и прочие экоаксессуары. Новую жизнь обретут и использованные баллоны из-под краски. Задача на 2019 год - оставить как можно меньше экологических следов", - подчеркнули организаторы.

Финалом форума традиционно станет большой праздник на Октябрьской улице, которая, как планируется, 10-11 августа превратится в пешеходную. "В этом году фестивальная территория расширится, появятся несколько новых спотов, например chill-зона, где во время фестиваля можно будет подремать под звуки космического эмбиента. Каждую сцену мы планируем превратить в самостоятельный арт-объект, поэтому уже сейчас приглашаем художников, музыкантов и волонтеров присоединиться к семье Vulica Brasil", - сказала Мила Котка.

Фестиваль урбан-арта Vulica Brasil проводится при поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры и администрации Ленинского района Минска, посольства Бразилии в Беларуси.

Международный фестиваль Vulica Brasil впервые прошел в Минске в 2014 году. Тогда в нем участвовали два бразильских художника и несколько белорусских. В 2017 году форум уже превратился в большое креативное мероприятие, объединяющее художников, архитекторов, урбанистов, экологов, предпринимателей и команду волонтеров. За четыре года было создано 38 арт-объектов: на банках, заводах, офисных зданиях, жилых домах, мостах, трамваях и вагонах метро, а также несколько скульптур и архитектурных конструкций.-0-