Фестиваль в Молодечно по праву считается культурным символом Беларуси - Бондарь

7 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна" по праву считается культурным символом Беларуси, заявил журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль национальной песни и поэзии "Маладзечна" по праву может считаться культурным символом не только Минской области, но и всей Беларуси. Это наш национальный культурный бренд. Это уникальное по своему формату и содержанию творческое событие, площадка для молодых талантов, для тех, кто пробует себя в поэзии, делает первые шаги на сцене", - сказал Юрий Бондарь.

Долгие годы фестиваль живет благодаря его организаторам, в первую очередь народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу, который занимается программой, готовит новые творческие сюрпризы, подарки для зрителей.

Нынешний фестиваль посвящен Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Думаю, зритель будет сопереживать тому, что происходит на сцене, а участники фестиваля получат удовольствие от общения с благодарным зрителем", - резюмировал министр.

XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" пройдет 7-8 июня на главных концертных площадках города.

Сегодня вечером состоялось торжественное открытие форума на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили премьерный концерт "Песні вайны". Состоялась также церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-