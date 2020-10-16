Фестиваль "Витебский листопад" открывается в городе на Двине

Группа "Нашгурт" из Минска на фестивале. Фото из архива

16 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXXIV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад - 2020" пройдет 16-17 октября в областном центре, сообщили БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

В городе на Двине соберутся музыканты, поэты, авторы-исполнители из нескольких стран. Участниками открытого конкурса станут представители Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, России и Украины. Фестиваль откроется 16 октября поэтическим турниром. Повелителей строк и рифм приютит обзорная площадка выставочного зала "Духовский круглик".

Лауреаты всех номинаций выступят на гала-концерте в круглом зале концертного зала "Витебск" 17 октября. В этот вечер прозвучит душевная музыка и проникновенные строки. Главной особенностью концерта станет показ видеороликов победителей и членов жюри, которые не смогли приехать на фестиваль. Все желающие смогут увидеть трансляцию этого действа на YouTube-канале центра культуры. Во время гала-концерта жюри выберет обладателя главной награды форума - "Признание".-0-