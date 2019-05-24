Фестиваль "Золотая пчелка" дарит прекрасную возможность для творческого роста юных талантов - мнение

24 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка", который проходит в эти дни в Климовичах, дарит прекрасную возможность для творческого роста юных талантов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель ансамбля народного танца "Бонварнон" из Владикавказа (Россия) Алан Габараев.
Ансамбль уже в третий раз приезжает на музыкальный форум. "В свое первое посещение в 2009 году у нас был совсем молодой коллектив и участие в "Золотой пчелке" для нас было одним из первых творческих крещений. Оно оказалось удачным, мы получили самые яркие впечатления от проекта, которые сохранились до сих пор", - рассказал художественный руководитель.
На нынешнем фестивале свои силы будет пробовать уже третье поколение "Бонварнона". "Нам очень нравится здесь, организаторы создают теплую и душевную атмосферу. У нас выстраивается хорошее общение с коллегами, завязываем новые контакты, делимся опытом, - отмечает Алан Габараев. - К примеру, мы уже успели познакомиться с узбекистанским танцевальным коллективом, девочки которого красиво и пластично танцуют. Мы наблюдаем за их выступлениями и набираемся опыта, перенимаем их артистизм и мастерство. Фестиваль "Золотая пчелка" дарит прекрасную возможность для творческого роста наших юных талантов, учит красиво представлять себя на сцене и в жизни".
По мнению Алана Габараева, любой фестиваль для детей, а особенно такого высокого уровня, как "Золотая пчелка", - очень хорошая профессиональная школа. Можно увидеть большое количество самых разнообразных жанров, высокий уровень мастерства и артистизма. Каждый раз, приезжая в Климовичи, открываешь для себя что-то новое, участвуешь в ярких творческих проектах.
Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001 году конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая. Раньше фестиваль радовал гостей и жителей региона один раз в два года. С 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-
Фото Олега Фойницкого
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