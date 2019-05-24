Фестиваль "Золотая пчелка" дарит прекрасную возможность для творческого роста юных талантов - мнение

24 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка", который проходит в эти дни в Климовичах, дарит прекрасную возможность для творческого роста юных талантов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель ансамбля народного танца "Бонварнон" из Владикавказа (Россия) Алан Габараев.

Участница фестиваля Влада Филиппова из Минска

Ансамбль уже в третий раз приезжает на музыкальный форум. "В свое первое посещение в 2009 году у нас был совсем молодой коллектив и участие в "Золотой пчелке" для нас было одним из первых творческих крещений. Оно оказалось удачным, мы получили самые яркие впечатления от проекта, которые сохранились до сих пор", - рассказал художественный руководитель.

Мубинабону Пулатова из Узбекистана

Маргарита Медведская из Могилева

На нынешнем фестивале свои силы будет пробовать уже третье поколение "Бонварнона". "Нам очень нравится здесь, организаторы создают теплую и душевную атмосферу. У нас выстраивается хорошее общение с коллегами, завязываем новые контакты, делимся опытом, - отмечает Алан Габараев. - К примеру, мы уже успели познакомиться с узбекистанским танцевальным коллективом, девочки которого красиво и пластично танцуют. Мы наблюдаем за их выступлениями и набираемся опыта, перенимаем их артистизм и мастерство. Фестиваль "Золотая пчелка" дарит прекрасную возможность для творческого роста наших юных талантов, учит красиво представлять себя на сцене и в жизни".

Алина Артемова из Могилевской области

По мнению Алана Габараева, любой фестиваль для детей, а особенно такого высокого уровня, как "Золотая пчелка", - очень хорошая профессиональная школа. Можно увидеть большое количество самых разнообразных жанров, высокий уровень мастерства и артистизма. Каждый раз, приезжая в Климовичи, открываешь для себя что-то новое, участвуешь в ярких творческих проектах.

На улицах Климовичей

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001 году конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая. Раньше фестиваль радовал гостей и жителей региона один раз в два года. С 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-

Фото Олега Фойницкого