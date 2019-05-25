Фестиваль "Золотая пчелка" удивляет новыми проектами - мнение

25 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" удивляет высоким уровнем организации и новыми проектами. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА руководитель творческой делегации Калининграда (Россия) Людмила Власюк.

По ее словам, делегация Калининграда на "Золотой пчелке" уже в четвертый раз. "И мне приятно отметить, что музыкальный форум развивается: появляются новые творческие проекты и идеи", - сказала Людмила Власюк. Программа музыкального форума в Климовичах очень насыщенная: выступления, творческие проекты, выставки, презентации, концерты. "Это интересно нашим юным участникам, не дает возможности расслабиться, они получают только положительные эмоции. Такое богатое общение, обмен опытом, завязывание новых контактов взаимообогащают наши культуры, сближает наши народы", - отметила руководитель делегации.

"Я хочу высказать слова благодарности организаторам за проведение такого высокого уровня мероприятия, - сказала Людмила Власюк. - В России таких проектов действительно очень мало, и в основном это коммерциализированные мероприятия. И то, что видят наши дети на фестивале "Золотая пчелка", для них просто восторг".

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проводится в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др. Раньше фест радовал гостей и жителей региона один раз в два года. Начиная с 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-