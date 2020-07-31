Фестиваль "Зов Полесья" помогает раскрыть потенциал Припятского края - Субботин

31 июля, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" помогает раскрыть потенциал Припятского края и страны. Таким мнением поделился с журналистами заместитель премьер-министра Александр Субботин после заседания по подготовке фестиваля в агрогородке Лясковичи, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль с каждым годом обогащается и развивается, отметил Александр Субботин. "Из межрегионального он перерастает в республиканский и международный. Богаче становится его наполняемость. Несмотря на то, что Беларусь небольшая страна, она уникальна и разнообразна своими культурными традициями и природными особенностями. И мы должны рекламировать ее, раскрывать потенциал. Фестивали, включая "Зов Полесья", помогают показывать ее всему миру. Это не только организация досуга белорусов и гостей, но и дополнительная возможность рассказать про наш уникальный край", - сказал заместитель премьер-министра.

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" 15 августа соберет гостей в агрогородке Лясковичи. Одна из особенностей этого года - Мозырский экономический форум, который пройдет во время феста. По предварительным данным, участие в экономическом форуме подтвердили делегации из 15 стран.

Программа фестиваля в этом году максимально насыщена и обновлена. Представители восьми районов Гомельской области и трех Брестской готовят презентационные подворья. По традиции на празднике назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук".

Международный фестиваль "Зов Полесья" направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Он проводится раз в два года. В 2018-м фестиваль собрал около 35 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский".

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