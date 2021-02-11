"Февральские музыкальные вечера" начинаются в Пинске

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском концертном зале Пинска с 11 по 25 февраля пройдет традиционный фестиваль "Февральские музыкальные вечера", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Сергей Матузко.

Ставшее культурным брендом города мероприятие состоится в 27-й раз. В программе заявлено четыре концерта. Фестиваль откроет концерт органной музыки - неотъемлемой части "Февральских музыкальных вечеров". Солистка городского камерного оркестра Виктория Кутько исполнит произведения немецких и французских композиторов разных эпох.

Второй вечер, который состоится 17 февраля, посвящен фортепианной музыке. Ценителей высокого искусства ждет выступление пианиста-виртуоза, солиста Белгосфилармонии Александра Музыкантова. В исполнении лауреата международных конкурсов прозвучат шедевры мировой классики.

Следующим в программе 22 февраля стоит концерт вокальной музыки. Солистка Белгосфилармонии лауреат международных конкурсов Нелли Дущинская (сопрано) и аккомпаниатор Татьяна Вишнякова подарят слушателям вечер русского романса.

Завершит цикл творческих встреч 25 февраля выступление городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич. Специально к фестивалю коллектив обновил концертную программу. Выступление оркестра будут сопровождать солисты Анна Рыжко и Виталий Рокало, а также исполнители на органе, фортепиано, аккордеоне и домре.

"Старались сформировать программу таким образом, чтобы она была интересна слушателям разного возраста и уровня подготовки. Мы решили, что хоть и не в таком широком формате, как до пандемии, но фестиваль должен состояться: людям нужно дарить встречи с прекрасным. Летом мы планируем реализовать проект "Семь вечеров над Пиной". В течение месяца в разных частях города будут организованы концерты на открытых площадках, на которых будет представлена как классическая музыка, так и современное эстрадное искусство", - дополнил Сергей Матузко.-0-