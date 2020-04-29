Фигуры маршалов Победы в миниатюре представят на выставке в Витебске

29 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Музее истории частного коллекционирования в Витебске 30 апреля откроется выставка миниатюр, посвященная маршалам Победы, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции будет представлено более 100 фигур военно-исторической миниатюры. Это маршалы в парадной форме (Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, Р.Я.Малиновский, И.Х.Баграмян, генералиссимус И.В.Сталин и др.), а также участники Первой и Второй мировых войн разных стран мира в военной униформе: Российской империи и СССР, Сербии, Румынии, Греции, Великобритании, Германии, Японии, Китая, США, Италии и т.д.

Автором миниатюр является Игорь Горбунов - кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна художественно-графического факультета ВГУ имени П.М.Машерова. Художник-миниатюрист создал экспозиции около десятка музеев в Беларуси и несколько в Калининградской области России. Созданием миниатюрных фигурок воинов различных времен и родов войск из художественной пластики он занимается уже более 30 лет.

"Военно-историческая миниатюра - это серьезный и интересный вид искусства, требующий подробного изучения исторических документов, этнографии края и ювелирного мастерства при создании самой фигуры", - подчеркнули в музее.

Над нынешней экспозицией автор работал около полугода. Через знакомство с миниатюрами можно проследить жизненный путь маршалов, благодаря действиям которых были нанесены решающие поражения немецко-фашистским войскам во время Великой Отечественной войны.

Посетить выставку можно по 6 июля.-0-