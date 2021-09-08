Филателистическую выставку к юбилею мемориала презентовали в Брестской крепости

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости сегодня презентовали выставочный проект "Брестская крепость. От героической обороны до мемориала памяти", посвященный 80-летию обороны цитадели над Бугом и 50-летию мемориального комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект подготовлен брестским отделением Белорусского союза филателистов при поддержке филиала РУП "Белпочта". Экспозиция развернулась в одном из залов на первом этаже Музея обороны. Брестские филателисты презентовали пять коллекций, посвященных истории города, обороне крепости, военной тематике. Представлены марки, открытки, конверты, телеграммы, почтовые карточки, а также другие предметы, позволяющие глубже раскрыть тему.

В новом формате филателии "открытый класс" выполнена коллекция Александра Николаева "Листая славные страницы истории Бреста". Автор помимо почтовых документов использует нашивки, шевроны, медали, фотографии. Экспозиция подготовлена к 1000-летию Бреста и отражает основные вехи в развитии города.

В таком же формате представлен экспонат Анны Баюра "Брестская крепость на почтовых конвертах, памятных медалях, значках и других предметах коллекционирования". Коллективный экспонат из старинных почтовых карточек и фотографий показывает, каким был Брест 100-120 лет назад. Коллекция председателя отделения БСФ Леонида Турина "Их именами названы улицы Брестчины" дополнена стендом из нескольких десятков телеграмм, датированных 1941-1945 годами. Последняя отправлена 16 мая 1945 года с поздравлением с Днем Победы.

"Представленный филателистами богатый материал, связанный с Великой Отечественной войной, свидетельствует о том, что память нашего народа глубокая и прочная. Неспроста за годы существования мемориального комплекса и Музея обороны наш объект посетили более 25 млн человек. Государство поддерживает подобные мемориалы, чтобы память о народном подвиге сохранялась в веках", - отметил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. Он поблагодарил авторов проекта за кропотливую, вдумчивую работу по созданию выставки и выразил уверенность, что посетители найдут на стендах филателистов много новой и интересной информации.

Филателистическая выставка в Музее обороны будет работать до 27 сентября.-0-