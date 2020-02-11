Фильм "Авантюры Прантиша Вырвича" появится в прокате 19 марта

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера исторического фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" состоится 19 марта, сообщили БЕЛТА на киностудии.

Картина снята по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. "Беларусь. XVIII век. Юный шляхтич Прантиш вместе с доктором, алхимиком Бутрамеем Ледником попадает в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой и борьбы за могущественный артефакт - ромфею власти. Героев ждут отчаянные битвы, погони, славные подвиги и, конечно, любовь", - рассказали на киностудии.

Съемки фильма проходили в самых знаковых исторических местах Беларуси: Несвижском, Мирском и Лидском замках, Бобруйске, Снове, Минске. В павильонах киностудии были построены уникальные декорации, погружающие в атмосферу времени, когда властвовала шляхта. Роскошные костюмы, с удивительной точностью воссозданные белорусскими мастерами, подчеркнули красоту и изысканность XVIII века. Специально для проекта на "Беларусьфильме" по чертежам Леонардо да Винчи был построен его знаменитый танк.

Над фильмом работала белорусская творческая группа - Режиссер Александр Анисимов, автор сценария Валентин Залужный и оператор-постановщик Дмитрий Рудь. Главные роли исполнили: Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков. Трейлер фильма доступен на официальном YouTube-канале киностудии "Беларусьфильм".-0-