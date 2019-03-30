Фильм белорусского режиссера стал обладателем кинопремии "Ника"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук стал обладателем кинематографической премии "Ника", сообщает телеканал ОНТ.

Дебютная работа Дарьи Жук обошла четыре картины шорт-листа номинации и была признана лучшим русскоязычным дебютом года.

Белорусские кинематографисты получали золотую статуэтку "Ника" за сценарий, музыку, режиссуру. Но победа в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" - первая за всю историю премии.-0-