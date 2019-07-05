Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук привез награду с кинофестиваля в Шанхае

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук на XXII международном кинофестивале в Шанхае стал победителем в секции The Belt and Road Film Week, сообщил корреспонденту БЕЛТА продюсер кинокомпании "Демарш-фильм" Валерий Дмитроченко, который вместе с актером Иваном Мулиным представил картину в Китае.

"Шанхайский международный кинофестиваль входит в тройку ведущих фестивалей. Мы победили в секции The Belt and Road Film Week вместе с картиной Любови Борисовой из Якутии "Надо мною солнце не садится". Фестиваль собирает кинематографистов со всего мира. В жюри основного конкурса был российский кинорежиссер Алексей Герман-младший. Мы пообщались о возможности съемок его следующей картины в Беларуси, есть вероятность, что у нас появится совместный проект", - рассказал Валерий Дмитроченко.

По его словам, белорусскую картину в Китае очень тепло принимали. "Тема миграции, поиска своего места в жизни всегда актуальна и понятна всем, причем не только на постсоветском пространстве, а также в Европе и Азии. Каждый в этом фильме находит что-то близкое для себя", - отметил продюсер.

Валерий Дмитроченко подчеркнул, что в последнее время все большей популярностью на международных кинофестивалях пользуется кино, созданное женщинами. "Мне очень приятно, что наши молодые белорусские режиссеры Дарья Жук, Дарья Юркевич, Юлия Шатун, Влада Сенькова активно представляют свои работы на международных кинофестивалях, и интерес к ним достаточно высок", - добавил он.

Шанхайский международный кинофестиваль - одно из крупнейших событий азиатской киноиндустрии, один из наиболее быстроразвивающихся кинофестивалей в мире. В этом году более 500 киноработ из разных стран были представлены в 47 кинотеатрах Шанхая. Для 60 из них фестиваль стал дебютной площадкой.-0-