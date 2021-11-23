Фильм "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина завоевал четыре награды на "Лістападзіке"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина стал обладателем четырех наград из семи на киноконкурсе "Лістападзік", передает корреспондент БЕЛТА.

Российская картина стала обладателем приза зрительских симпатий, а также победителем конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" по решению совета юных кинокритиков.

Актриса Вероника Устимова получила приз за лучшую детскую роль. Награда за лучшую работу взрослого актера в детском фильме досталась актеру Архиппу Лебедеву.

По сюжету в 11-й класс приходит новый ученик, мальчик с онкологическим заболеванием. О диагнозе знают только члены семьи и директор школы. Парень приходит в новый класс, в новое общество, где установлены свои законы. "Мы нашли историю, которая тронула сердца, и поняли, что эту картину необходимо сделать во что бы то ни стало. Ситуация, о которой мы повествуем в кино, архетипична", - рассказал Александр Кулямин.

По словам продюсера Юрия Кузнецова-Таежного, в картине есть самое главное, без чего нельзя снимать кино, - сочувствие, сострадание и соучастие. "Мы делали эту работу честно, съемочная группа работала на износ. Очень рады, что фильм состоялся, что он приносит огромное удовольствие не только нам, но и публике. Люди радуются, выходят из зала с теми глазами, которые я хотел увидеть, когда делал кино. Можно говорить все, что угодно, но глаза не обманывают, а это для нас очень важно, - отметил он. - Участие в "Лістападзіке" - дополнительная мотивация. Мы готовим еще одну картину детско-юношеского содержания под названием "Колокол надежды". Надеюсь, в следующем году приедем на "Лістапад" с новой картиной. Мы обожаем ваш фестиваль и ваш город. Спасибо огромное за ваши сердца, улыбки, за то, что так здорово нас принимаете".

Показ фильма "Новенький" состоится 25 ноября на полях международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел" в Москве. "Планируем весной выйти в кинопрокат и хотим, чтобы в России, Беларуси и еще в некоторых странах русскоязычного мира эта картина увидела своих поклонников, которые, как показал "Лістападзік", у нее есть", - добавил продюсер.

Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавила популярная актриса театра и кино заслуженная артистка Украинской ССР, заслуженная артистка России, вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук. Оценивал работы участников также режиссер Александр Ленкин и директор киностудии "Грузия фильм" Хатуна Хундадзе. В состав совета юных кинокритиков вошли Гарардас Сенюцас, Вероника Гапанович, Артем Зайцев, Екатерина Летецкая, Артем Лученок и Полина Шульга.

Всего зрителям конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представили 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-