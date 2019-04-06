Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" покажет 12 апреля "Беларусь 3"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру документального фильма Анатолия Алая "Земляк" о белорусском космонавте Олеге Новицком представит 12 апреля, в День космонавтики, телеканал "Беларусь 3" . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Олег Новицкий - это третий космонавт-белорус, побывавший в космосе вслед за Петром Климуком и Владимиром Коваленком. "Фильм рассказывает о родовых корнях Олега Новицкого и его семье. Вместе со съемочной группой зрители побывают в Звездном городке и на малой родине космонавта в городе Червень, встретятся с матерью героя, узнают о малоизвестных подробностях космического полета", - рассказали в пресс-службе.