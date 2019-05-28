Фильм о Янке Купале впервые покажут в День белорусского кино

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный проект "Янка Купала" режиссера Владимира Янковского планируется представить кинематографической общественности в День белорусского кино - 17 декабря, заявил журналистам генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"В конце сентября фильм должен быть смонтирован. Но мы не планируем сразу пускать его в широкий прокат. В День белорусского кино мы представим "Янку Купалу" журналистам и кинематографической общественности, - отметил Владимир Карачевский. - Этому фильму мы хотим подарить большую фестивальную историю. А в 2020 году представить широкому зрителю. Будет полный метр - большое кино, а также 4-серийный фильм".
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