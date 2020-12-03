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03 декабря 2020, 18:38

Фильм о жизни афонского монастыря "Где ты, Адам?" покажут в Минске 4 декабря

Кадр из фильма
Кадр из фильма

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских кинотеатрах с 4 декабря начнется показ украинского документального фильма о монастыре Дохиар на горе Афон "Где ты, Адам?" режиссера Александра Запорощенко. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Доме прессы продюсер фильма Александр Плиска, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, это редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. "4 года, 10 экспедиций, которые иногда длились более 2 месяцев, ушло на создание картины. Это была съемка протекающей в вечном ритме жизни монахов, что само по себе маленькое чудо и необычайное доверие к создателям фильма, ведь в монастырях действует запрет на видеосъемку. Это медитативный, созерцательный и поэтичный фильм", - рассказал продюсер.

Александр Плиска поблагодарил митрополита Вениамина за поддержку, которая была оказана, за то, что обратили внимание на фильм и предоставили его в прокат. "Понятие спроса - очень важный вопрос, который говорит, в каком культурном обществе будут жить наши дети и внуки. Одна из главных задач фильма - быть в прокате, потому что если мы не занимаем культурную среду и культурную площадку, то ее занимает кто-то другой. Я прекрасно понимаю кинотеатры, ведь у них главное сомнение - придет ли зритель? От тех, кто смотрел фильм, мы ни разу не слышали ничего отрицательного. Люди идут по несколько раз, потому что не могут забыть, что они услышали и увидели. В фильме мы предлагаем зрителю встретиться в тишине своего сердца с людьми, которых повстречала наша камера", - отметил продюсер.

Исполняющий обязанности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви Николай Лис рассказал о значимости для просвещения молодежи фильмов такого качества и содержания. "Сегодня путь к душе, самосознанию, возрождению своего личного я очень труден. Вы видите, что внешнее окружение наше, как культурное, так и образовательное, во многом научное. Оно стоит препоной на этом пути. И эта дорога, которая сегодня нам открывается, думаю, даст молодежи очень хороший повод, перспективы для того, чтобы определить себя в самом глубинном личностном смысле", - подчеркнул Николай Лис.

Сюжет фильма "Где ты, Адам?" разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, который был отдан в исключительное пользование монахам восточного христианства. Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт стяжал ему глубокое понимание человеческой души, ее стремление вернуться в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения. Игумен Григорий размышляет о жизни монахов, беседуя с режиссером перед камерой. Требуются огромные усилия и труд, говорит он, иначе монастырь обратится в груду камней. Старец признается, что сожалеет о многих вещах в своей жизни, прежде всего о том, что стал священником и настоятелем, ведь на него ложится ответственность за грехи и грехопадения других. Он каждый день плачет о братьях и монастыре. Отец Григорий много говорит о смысле монашеской жизни.

Лента "Где ты, Адам?" стала обладательницей Гран-при XVII Международного фестиваля православного кино "Покров", была участником официальных программ Таллинского международного кинофестиваля "Темные ночи", Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля "Окно в Европу".-0-

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