Фильм "Рокка меняет мир" откроет "Лістападзік-2019"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" откроется сегодня немецкой картиной Кати Бенрат "Рокка меняет мир", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"11-летняя Рокка ухаживает за белкой, заводит дружбу с бездомным и стремится завоевать любовь своей эгоистичной бабушки. Трогательная история оптимистичной девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир, уже была признана лучшей картиной для детей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии", - рассказали в пресс-центре фестиваля.

Всего в программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представлено восемь картин. В их числе "Булбул может петь" (Рима Дас, Индия), "Колония" (Женевьева Дюлюд-Де Селль, Канада), "Малыш Санджи" (Чжан Годун, Китай), "Мое невероятное лето с Тесс" (Стивен Ваутерлод, Нидерладны, Германия), "Неуравновешенная" (Мартин Лунд, Норвегия), "Чускит" (Прийя Рамасуббан, Индия), "Альфонс Циттербаке - отсчет пошел" (Марк Шлихтер, Германия, фильм вне конкурса). Показы пройдут с 2 по 5 ноября в кинотеатре "Пионер".

"Лістападзік" будет серьезным. Это будут картины, которые прежде всего поднимают вопросы, связанные с миром детства. Это не игра в поддавки, даже в том числе с юной аудиторией", - отметил директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории Игорь Сукманов.

По его словам, в картинах поднимаются проблемы, которые волнуют юного зрителя. "Это то, что в первую очередь позволит детям оторваться от своих девайсов, поднять глаза и увидеть мир, а также сесть за один стол со старшими: родителями, педагогами для того, чтобы поговорить. И из этих разговоров станет понятно, что их волнует, что беспокоит", - добавил директор конкурса.-0-