Фильм "Следы на воде" получил восемь наград "Национальной кинопремии Беларуси"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный фильм "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова получил восемь наград республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии награждения победителей в столичном Доме кино.

Картина о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы претендовала на победу в 13 номинациях. В итоге фильм был отмечен в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая главная мужская роль" (актер Петр Юрченков награжден посмертно), "Лучшая операторская работа" (Дмитрий Рудь). Кроме того, жюри посчитала лучшими среди картин работу художника по костюмам Натальи Сардаровой и музыку к фильму композитора Виктора Копытько.

Ольгу Решетникову наградили за лучший монтаж, а Владимир Суходолов стал лучшим звукорежиссером. Еще одну награду картина получила в номинации "Лучший дебют в кино" (актер Артем Курень).

Александр Анисимов, получая награду, подчеркнул, что он счастлив. "Коллеги высоко оценили нашу сложнейшую работу, которую мы сделали за четыре месяца. Это было очень непросто, поэтому данная награда особенно важна для нас", - сказал режиссер.

Республиканский конкурс "Национальная кинопремия Беларуси" проводился впервые. На участие поступило 167 заявок, которые Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли 59 профессионалов кинематографа во главе с заведующей кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ Людмилой Саенковой-Мельницкой. Голосование проходило в два тура. Первый продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на "Национальную кинопремию" до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй, завершившийся 10 декабря.

Всего в конкурсе "Национальная кинопремия Беларуси" было заявлено 20 номинаций. Организаторами выступили Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-

Фото Оксаны Манчук