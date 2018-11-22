Фильмы Ингмара Бергмана о поисках веры покажут в Минске 23-25 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные продолжатся показы кино Ингмара Бергмана. С 23 по 25 ноября в кинотеатре "Пионер" можно посмотреть сюрреалистическую драму "Тюрьма", любимый фильм Андрея Тарковского "Причастие", а также фильм-обладатель премии "Оскар" - "Девичий источник". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Каждую их картин шведского режиссера представит и предложит обсудить киновед Игорь Сукманов.

Одна из самых экстравагантных картин в истории мирового кино откроет уикенд 23 ноября. Сюрреалистическая драма "Тюрьма" (1948) - первый по-настоящему авторский фильм Ингмара Бергмана, воплотивший в душещипательной истории "катарсис бессилия".

Кадр из фильма "Тюрьма"

Согласно сюжету, странный визит старого учителя математики на съемочную площадку вдохновляет успешного и амбициозного режиссера Мартина Грунде на создание необычного фильма. Выживший из ума старик вещает от лица дьявола и предлагает Мартину снять картину об аде на земле, созданном самими людьми. Режиссер делится этой идеей со своими близкими друзьями - журналистом Томасом и его женой. Томас находит замысел вполне актуальным и в качестве примера рассказывает другу о своей встрече с юной Бригиттой, ставшей марионеткой в руках собственного жениха и родной сестры.

Кадр из фильма "Причастие"

В субботу, 24 ноября, покажут "любимый фильм Андрея Тарковского" - камерную драму "Причастие" (1962). Картина расскажет о том, как в одно из промозглых воскресений сельский священник из небольшого прихода выступает с утренней проповедью перед редкими прихожанами. Он болен, терзаем сомнениями и внутренним беспокойством. Лишившись любимой жены, пастор потерял и смысл жизни. Ему кажется, что он утратил связь с Богом и это угнетает его. Погруженный в собственные переживания, он не в силах помочь ближним, нуждающимся в его поддержке. Он страдает от отсутствия любви, не замечая рядом женщины, которая его страстно любит.

Кадр из фильма "Девичий источник"

Завершится неделя мистическим триллером "Девичий источник" (1960). В 1961 году экранизация средневековой мистерии "Дочери хозяина Тере из Венгэ" о надругательстве и мести получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Юная Карин, избалованная родительской заботой и любовью, протанцевала всю ночь и проспала заутреню. Но канон требует, чтобы непорочная девушка совершила паломничество в далекую церковь. Карин покидает хутор вместе со сводной сестрой-язычницей. Она держит путь через глухой лес, где судьба готовит ей страшную встречу с тремя бродягами…

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института.-0-