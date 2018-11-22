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Фильмы Ингмара Бергмана о поисках веры покажут в Минске 23-25 ноября

Культура 22.11.2018 | 12:15
Кадр из фильма "Причастие"
Кадр из фильма "Причастие"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные продолжатся показы кино Ингмара Бергмана. С 23 по 25 ноября в кинотеатре "Пионер" можно посмотреть сюрреалистическую драму "Тюрьма", любимый фильм Андрея Тарковского "Причастие", а также фильм-обладатель премии "Оскар" - "Девичий источник". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Каждую их картин шведского режиссера представит и предложит обсудить киновед Игорь Сукманов.

Одна из самых экстравагантных картин в истории мирового кино откроет уикенд 23 ноября. Сюрреалистическая драма "Тюрьма" (1948) - первый по-настоящему авторский фильм Ингмара Бергмана, воплотивший в душещипательной истории "катарсис бессилия".

Кадр из фильма "Тюрьма"
Кадр из фильма "Тюрьма"

Согласно сюжету, странный визит старого учителя математики на съемочную площадку вдохновляет успешного и амбициозного режиссера Мартина Грунде на создание необычного фильма. Выживший из ума старик вещает от лица дьявола и предлагает Мартину снять картину об аде на земле, созданном самими людьми. Режиссер делится этой идеей со своими близкими друзьями - журналистом Томасом и его женой. Томас находит замысел вполне актуальным и в качестве примера рассказывает другу о своей встрече с юной Бригиттой, ставшей марионеткой в руках собственного жениха и родной сестры.

Кадр из фильма "Причастие"
Кадр из фильма "Причастие"

В субботу, 24 ноября, покажут "любимый фильм Андрея Тарковского" - камерную драму "Причастие" (1962). Картина расскажет о том, как в одно из промозглых воскресений сельский священник из небольшого прихода выступает с утренней проповедью перед редкими прихожанами. Он болен, терзаем сомнениями и внутренним беспокойством. Лишившись любимой жены, пастор потерял и смысл жизни. Ему кажется, что он утратил связь с Богом и это угнетает его. Погруженный в собственные переживания, он не в силах помочь ближним, нуждающимся в его поддержке. Он страдает от отсутствия любви, не замечая рядом женщины, которая его страстно любит.

Кадр из фильма "Девичий источник"
Кадр из фильма "Девичий источник"

Завершится неделя мистическим триллером "Девичий источник" (1960). В 1961 году экранизация средневековой мистерии "Дочери хозяина Тере из Венгэ" о надругательстве и мести получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Юная Карин, избалованная родительской заботой и любовью, протанцевала всю ночь и проспала заутреню. Но канон требует, чтобы непорочная девушка совершила паломничество в далекую церковь. Карин покидает хутор вместе со сводной сестрой-язычницей. Она держит путь через глухой лес, где судьба готовит ей страшную встречу с тремя бродягами…

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института.-0-

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