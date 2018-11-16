Фильмы национального конкурса "Лістапада" покажут 22-25 ноября в "Доме кино"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмы, представленные в нынешнем году на национальном конкурсе "Лістапада", покажут с 22 по 25 ноября в "Доме кино". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Проект "Лістапад. Коллекция" с приставкой BY - это новая инициатива, благодаря которой минские зрители смогут увидеть в прокате лучшие ленты белорусских режиссеров, принявшие участие в минувшем кинофестивале "Лістапад".

На экране "Дома кино" можно посмотреть сенсационный "Хрусталь", лучший игровой фильм национального конкурса "Дочь", а также короткометражные ленты "Ягор", "Нарушение спокойствия" и "Вахтер".

Картина "Хрусталь" Дарьи Жук, которую уже можно смело назвать самым успешным белорусским фильмом последнего десятилетия, возможно, в последний раз будет продемонстрирована на большом экране в Минске. Историю про белорусские 90-е и американскую мечту, снискавшую успех на международных кинофестивалях, покажут в "Доме кино" 23 и 25 ноября.

22 и 24 ноября зрители смогут оценить фильмы "Дочь", "Ягор", "Нарушение спокойствия" и "Вахтер".

Лента "Дочь" Мары Тамкович, победа которой на "Лістападзе" для многих стала неожиданностью, - это взгляд белорусского режиссера на жизнь в современной Польше и отношения в семье. "Дочь" - тонкая психологическая драма, отсылающая к европейскому авторскому кино.

Также зрителей приглашают посмотреть фильм "Нарушение спокойствия", снятый в Германии белорусом Алексеем Полуяном - одним из самых ярких молодых белорусских режиссеров. Алексей Полуян уже совсем скоро представит на суд зрителя свою новую работу - картину по роману "Озеро радости".

Кроме того, в программе показов фильм "Ягор" Романа Подоляко и Михаила Зуя, актеров театра имени Янки Купалы, по уже ставшей культовой книге Андруся Горвата "Радзіва "Прудок", а также "Вахтер" Андрея Кривецкого, студента Высших курсов ВГИКА, рассказывающий драматическую историю о закулисье театра.

Организатор проекта "Лістапад. Коллекция (BY)" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". -0-