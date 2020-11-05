Фильмы первого дня кинофестиваля "Лістапад" покажут в трех кинотеатрах Минска

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" фильмы покажут в трех кинотеатрах столицы, сообщили БЕЛТА организаторы.

Первый день фестиваля начнется с картины Раду Жуде "Заглавными буквами", пресс-показ которой запланирован на 13.30 в кинотеатре "Центральный". Здесь же в 16.30 покажут фильм Маджида Маджиди "Дети солнца", а в 19.00 - фильм "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана. После показа состоится обсуждение с продюсером ленты Ильей Цофиным. В 21.50 начнется показ фильма "Сестры Макалузо" от режиссера Эммы Данте. Завершится день в "Центральном" в 23.50 картиной "Шорта" Фредерика Луи Хвиид и Андерса Эльхольма.

В кинотеатре "Москва" в 17.30 начнется открытие фестиваля "Лістапад". В 18.00 минская публика увидит фильм открытия - "Уроки фарси".

Показы в кинотеатре Silver Screen Galileo начнутся в 18.50 с документальной комедии "Агент крот" режиссера Майте Альберди. В 19.00 - фильм "Ноктюрн" Чона Гванчо. Фильм Грегори Монро расскажет о великом режиссере Стэнли Кубрике в фильме "Кубрик о кубрике", который покажут в 21.00. Лента будет наполнена уникальными материалами из семьи Кубрика и дополнена интервью с кинокритиком Мишелем Симаном. В 21.20 состоится показ совсем не детской истории "Эффект бабочки" Ярослава Шмидта.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-