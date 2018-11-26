Фильмы-призеры "Лістапада-2018" покажут на телеканале "Беларусь 3"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ленты, ставшие призерами и дипломантами национального конкурса XХV Минского международного кинофестиваля "Лістапад", покажут с 27 по 29 ноября в эфире телеканала "Беларусь 3" в специальных выпусках программы "Час кіно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Гостем программы станет, в частности, белорусский режиссер Митрий Семенов-Алейников. Его фильм "Франка" из киноальманаха "Война. Остаться человеком" удостоился на "Лістападзе" диплома "За выдающееся визуальное решение". Лента повествует о бессмысленности и жестокости войны. Месть - первое чувство, которое вспыхивает в женщинах, нашедших приют на небольшом хуторе, когда к ним в руки попадает раненый немецкий солдат. Они едва не убивают его, однако женское милосердие побеждает ненависть.

Кроме того, зрители "Беларусь 3" увидят мультфильмы, отмеченные в этом году киноведами и почетным жюри фестиваля. Один из выпусков программы будет посвящен белорусской анимации, в студию пригласят лауреатов "Лістапада-2018" режиссеров Светлану Котлярову и Наталью Дарвину.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. В национальном конкурсе участвовали семь игровых, семь документальных и пять анимационных лент, которые оценивало международное жюри: фестивальный агент из Франции Паскаль Рамонда, белорусский режиссер и сценарист Дарья Юркевич, итальянский отборщик конкурса "Дни авторов" Венецианского кинофестиваля Рената Санторо - председатель судейской коллегии.-0-