Философскую живопись Ефима Миневицкого представят на выставке в Гомеле

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художника Ефима Миневицкого "Путь к разуму. Моя борьба и мое творчество" откроется 19 июля в Гомеле в выставочном зале картинной галереи Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.
Экспозиция объединит более трех десятков произведений мастера. Жанровый спектр работ художника достаточно широк: портрет, пейзаж, фигуративная и символико-аллегорическая композиция. Однако всех их отличает авторская манера исполнения, которой характерны граненая мозаичная форма, яркость цветового решения.
"Художник активно интересуется вопросами происхождения христианства, и этот интерес находит отражение во многих его полотнах. Каждая его работа имеет свое авторское философское обоснование", - отметили в галерее.
Ефим Миневицкий родился в 1937 году в Гомеле. В 1957-м окончил художественное училище имени П.П.Бенькова в Ташкенте. С 2017-го - член Белорусского союза художников. Важным этапом в творчестве мастера считается написание в 1970 году картины "Этого не должно быть". С тех пор автор находится в постоянном поиске новых средств выражения.
Организуют выставку картинная галерея Г.Х.Ващенко и Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусский союз художников".
Познакомиться с философской живописью Ефима Миневицкого в галерее Г.Х.Ващенко можно будет до конца августа.-0-
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