Финал детского "Евровидения-2018" был очень сильным - Эйсмонт

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал детского "Евровидения-2018" был очень сильным, прокомментировал корреспонденту БЕЛТА конкурс председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Очень сильный был финал. Вообще десятка была для взрослого "Евровидения", и об этом все говорили. Очень сильные вокалисты, сильные номера", - сказал Иван Эйсмонт.

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