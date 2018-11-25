Финал детского "Евровидения-2018" был очень сильным - Эйсмонт

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал детского "Евровидения-2018" был очень сильным, прокомментировал корреспонденту БЕЛТА конкурс председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
"Очень сильный был финал. Вообще десятка была для взрослого "Евровидения", и об этом все говорили. Очень сильные вокалисты, сильные номера", - сказал Иван Эйсмонт.
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