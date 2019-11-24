Финал детского "Евровидения-2019" пройдет сегодня в Гливице

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня в Гливице. Представительница Беларуси Лиза Мисникова выступит под седьмым номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24". На сцену Arena Gliwice выйдут юные артисты из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

РЕПОРТАЖ: В шаге от хрустального микрофона - как прошла генеральная репетиция детского "Евровидения-2019" Вечером пройдет еще один генпрогон, именно по его итогам национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса выставит свои оценки. Нельзя передать словами волнение юных исполнителей, но конкурс есть конкурс.

Под первым номером выступит представитель Австралии - Джордан Энтони, 19-й номер у Дарьи Врачевич из Сербии.

Белорусская участница исполнит зажигательную песню "Пепельный". К слову, у Лизы один из самых ярких номеров детского "Евровидения".

Участников форума приехали поддержать любимые детские персонажи. В их числе и один из ведущих популярной российской передачи "Спокойной ночи, малыши!" - Хрюша. Все эти дни он общался с конкурсантами, брал у них интервью, а сегодня у него еще более почетная миссия - он поможет девочке Алисе озвучить результаты голосования от России.

Еще продолжается онлайн-голосование зрителей. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется сегодня в 18.00 по минскому времени. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из 19 стран, участвующих в конкурсе, - таким образом определится триумфатор. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона.-0-

Мисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".

Лиза Мисникова имеет большие шансы на победу - польский журналист "У Лизы, действительно, очень хороший номер. Она отличная певица. И я считаю, что она может быть претендентом на победу", - сказал польский журналист Мачей Мазански.