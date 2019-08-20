Финал конкурса чтецов "Жывая класіка" пройдет 31 августа в Слониме

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка", в который вышли 15 ребят, пройдет в Слониме 31 августа, накануне Дня белорусской письменности, сообщили в эфире телеканала СТВ , передает БЕЛТА.

Участниками конкурса стали более 13 тыс. ребят из разных уголков страны. Полуфинал состоялся в июне в Национальной библиотеке, куда съехались победители районного, областного и минского городского этапов конкурса, чтобы показать свой артистизм и мастерство во время исполнения произведений белорусской литературы. Жюри в составе известных белорусских писателей отобрало юных чтецов в четырех возрастных категориях (1-4-е классы, 5-6-е классы, 7-8-е классы, 9-10-е классы).

Конкурсанты в этом году чаще всего выбирали произведения Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Аркадия Кулешова, Алеся Бачилы, Рыгора Бородулина. Особое внимание они уделили теме малой родины и войны.

Среди финалистов творческого соревнования Виолетта Будько, которая уже третий раз участвует в нем. "Для меня участие в конкурсе "Жывая класіка" стало своеобразным хобби, и мне очень хочется победить", - призналась девочка. А Полина Пинчук выбрала стихотворение Валентина Лукша "Як ліса вучылася лятаць" на спортивную тематику в надежде, что Лесик, талисман ІІ Европейских игр, поможет ей стать первой.

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку конкурса. Рифмы поэтических произведений Купалы, Богдановича подхватили и декламируют медиа-персоны, артисты, спортсмены.

Конкурс "Жывая класіка" дает возможность юным дарованиям раскрыть способности в чтении произведений как классиков, так и современных авторов, показать свою любовь к родному слову. Организаторами выступают Министерство информации, Министерство образования, Союз писателей Беларуси и ЗАО "Столичное телевидение".-0-