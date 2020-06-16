Финал "Мельницы моды-2020" пройдет 30 июня в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского фестиваля - конкурса моды и фото "Мельница моды - 2020" пройдет 30 июня в Минске. В этот день состоятся конкурсный показ белорусских коллекций финалистов фестиваля-конкурса и церемония награждения, а также выставка работ финалистов в номинации "Фото", сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи (НЦХТДМ).

В финале будет представлено 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров из всех регионов Беларуси. "За право называться лучшими будут бороться 54 дизайнера и 11 фотографов", - отметили в центре. Победителей и призеров наградят дипломами и символами фестиваля-конкурса, подарками от партнеров-компаний.

Планируется прямая трансляция финала на Voka.tv. "Не только профессионалы из fashion-индустрии и ценители моды в Беларуси, но и зарубежные партнеры "Мельницы моды" из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Сербии и других стран смогут увидеть конкурсные коллекции белорусских дизайнеров и выбрать их для участия в fashion-проектах в своих странах", - отметили в НЦХТДМ.

Участие в фестивале принимают дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты. Конкурс предусматривает номинации "Школа моды", "Мастер моды", "Фото", "Модель-дебют фестиваля-конкурса", "Топ-модель фестиваля-конкурса", "Мисс-модель Беларуси", "Мистер-модель Беларуси".

Организаторами "Мельницы моды" выступают Министерство образования и НЦХТДМ. Среди целей конкурса - повышение профессионализма молодежи в области моды, дизайна, фотографии, сохранение национальных традиций и расширение международных связей.-0-