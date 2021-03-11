Финал нацотбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет в Борисове 20 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры при участии Центра культуры "Витебск" и Молодежного театра эстрады завершают национальный отборочный тур к конкурсам XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА организаторы.

20 марта во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове состоится финал отбора. "Стало уже приятной традицией, что событие меняет локацию из года в год и проходит в формате гала-концерта. Бороться за право представить Беларусь на знаменитом форуме будут два десятка финалистов, прошедших предварительные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы", - отметили организаторы.

Выступления участников заключительного этапа национального отбора к XIX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2021" и XXX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" начнутся в 11.30 и 16.30 соответственно. Все конкурсанты исполнят по два вокальных произведения. Начнется национальный отбор с жеребьевки, которая пройдет накануне, 19 марта.

Возглавит судейскую коллегию детского конкурса солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. Председателем взрослого конкурса станет ректор Белорусской государственной академии музыки, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова.

На сцену выйдут приглашенные гости: Анастасия Москвина, Ирина Дорофеева, Ангелина Ломако, Дмитрий Кочеровский, ансамбль "Верасы", образцовый ансамбль танца "Дарунак", образцовая цирковая студия "Мечтатели". Во втором отделении выступят Алена Ланская, Виктория Алешко, Жанет, Александр Солодуха, сестры Груздевы другие.

Бонусом для верных зрителей станет трансляция с места событий в Instagram-аккаунте @festivalvitebsk и на телеканале "Беларусь 3". В прямом эфире зрители первыми смогут узнать имена победителей детского и взрослого отборочных конкурсов.-0-