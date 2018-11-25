Финалистов детского "Евровидения-2018" поддерживают Хрюша и Филя

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистов детского конкурса песни "Евровидение-2018" приехали поддержать любимые детские персонажи популярной российской передачи "Спокойной ночи, малыши!" - Хрюша и Филя, передает корреспондент БЕЛТА.

Все эти дни они поддерживали конкурсантов: Филя в качестве корреспондента, а Хрюша приехал на детское "Евровидение" с еще более почетной миссией - он поможет девочке Дине озвучить результаты голосования от России.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" уже стартовало в "Минск-Арене". На сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из 20 стран: Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году и принимает конкурс у себя уже во второй раз. В ноябре 2010 года спорткомплекс "Минск-Арена" стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении.

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович.

По правилам, в конкурсе участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет, максимальное количество участвующих стран - 18. В текущем году ЕВС изменил правила в связи с большим количеством заявок.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-