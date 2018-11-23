Финалисты детского "Евровидения-2018" стали большой семьей - французская исполнительница

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты детского конкурса песни "Евровидение-2018" стали одной большой семьей, рассказала во время встречи с журналистами участница из Франции Анжелина, сообщает БЕЛТА.

"Было невероятно, что я выиграла отбор в своей стране и стала участницей детского "Евровидения". Больше всего мне здесь нравится то, что все участники проекта подружились и стали одной большой семьей. У всех финалистов интересные номера. Песня Даниэля мне тоже очень нравится", - отметила Анжелина.

Юная исполнительница призналась, что с детства любит петь. "Я пою всегда и везде: дома в своей комнате, в душе, в машине. Репетиции прошли замечательно. Сцена "Минск-Арены" невероятно огромная и меня очень впечатлила. Мы постоянно вносим в номер что-то новое. Работа над костюмами и танцами будет вестись вплоть до финального шоу. Перед тем как выйти на сцену, я обычно очень сильно волнуюсь, но когда начинаю петь, волнение проходит и я получаю удовольствие и наслаждение", - сказала французская финалистка.

Говоря о Беларуси, она подчеркнула, что специально не искала информацию о стране в интернете, чтобы составить свое мнение. "Я поражена чистотой Минска и его достопримечательностями. Единственное, что я знала, когда отправлялась в Беларусь, что в это время здесь холодно. Но я этого не ощущаю, потому что меня здесь очень тепло принимают", - добавила Анжелина.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши. Участница из Франции Анжелина выступит под 15-м номером.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский исполнит композицию "Time" и выйдет на сцену под восьмым номером.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения"(www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-