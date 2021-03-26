Финалисты проекта Dream Dance Fest "Славянского базара" станут известны 27-28 марта

26 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце культуры Минского автомобильного завода 27-28 марта станут известны участники финала международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Он станет частью XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар", сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

Танцевальный проект на музыкальном форуме пройдет в третий раз. В этом году за право получить заветную путевку от Беларуси на фестиваль будут бороться более 2,2 тыс. танцоров. В национальном отборочном туре представлены хореографические коллективы из всех областей страны в народном, эстрадном, современном и восточном танце.

В жюри приглашены пять практикующих хореографов, которые работают со многими известными проектами по всему миру. Среди мэтров - солист Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Василий Приходько. Председатель жюри - магистр искусствоведения, главный балетмейстер финального шоу Junior Eurovision Song Contest (2018), хореограф-постановщик II Европейских игр в Минске, старший преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств Роман Ковалев.

Конкурсанты и гости отборочного тура Dream Dance Fest смогут не только посмотреть танцевальное шоу, но и приобрести сувенирную продукцию витебского фестиваля, посетить выставку о юбилейном "Славянском базаре".-0-